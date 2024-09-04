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        Elazığ'da cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

        Elazığ'da bir iş yerinde cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 14:40 Güncelleme: 04.09.2024 - 14:40
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        Elazığ'da cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında
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        Elazığ'da bir iş yerinde cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kameraya yansıyan görüntülerde, Gazi Caddesi'ndeki bir iş yerine gelen şüpheli içeride bir süre keşif yaptıktan sonra dışarı çıkıyor.

        Daha sonra geri gelerek bu kez tezgahtaki cep telefonlarını inceleyen şüpheli, bir taraftan da iş yeri çalışanları ile içeride bulunan müşterileri izliyor.

        Bu şekilde bir kaç kez iş yerine girip çıktığı görülen şüpheli, son gelişinde saniyeler içerisinde kilidini açtığı bir cep telefonunu alarak dışarı çıkıyor.

        Tezgahtaki cep telefonunun çalındığını fark eden iş yeri çalışanları durumu polise bildirdi.

        Polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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