Elazığ'da cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

Elazığ'da bir iş yerinde cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kameraya yansıyan görüntülerde, Gazi Caddesi'ndeki bir iş yerine gelen şüpheli içeride bir süre keşif yaptıktan sonra dışarı çıkıyor.

Daha sonra geri gelerek bu kez tezgahtaki cep telefonlarını inceleyen şüpheli, bir taraftan da iş yeri çalışanları ile içeride bulunan müşterileri izliyor.

Bu şekilde bir kaç kez iş yerine girip çıktığı görülen şüpheli, son gelişinde saniyeler içerisinde kilidini açtığı bir cep telefonunu alarak dışarı çıkıyor.