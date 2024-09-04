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        Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde PEG-J işlemi yapılmaya başlandı

        Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde ileri evre parkinson hastalarına endoskopi eşliğinde jejunal tüp ile PEG-J (perkütan endoskopik gastrojejunostomi) işlemi yapılmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 15:25 Güncelleme: 04.09.2024 - 17:43
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        Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde PEG-J işlemi yapılmaya başlandı
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        Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde ileri evre parkinson hastalarına endoskopi eşliğinde jejunal tüp ile PEG-J (perkütan endoskopik gastrojejunostomi) işlemi yapılmaya başlandı.

        Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde gastroenteroloji cerrahi uzmanı Dr. Sadık Keşmer, bu tedavi yöntemi ile hastaya verilen ilacın mide asidi ile parçalanmasını engellemiş olduklarını belirtti.

        Hastanelerinde parkinson hastası olan bir hastaya endoskopik olarak jejunal tüp takıldığını aktaran Keşmer, şunları kaybetti:

        "Hastamızda daha öncesinden endoskopik olarak perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) takmıştık. PEG hastalarında veya PEG’i olmayan hastalarda perkütan endoskopik gastrostomi yöntemiyle midesinin içinden geçirdiğimiz tüpü ince bağırsağın üst kısmı dediğimiz jejunuma kadar ilerletiyoruz. Jejunal tüpü mideden en az 35-40 santim uzaklaştırmış oluyoruz. Bu sayede ilacın mide asidi ile parçalanması engelleniyor. Endoskopik olarak tüp yerleştirildikten sonra nöroloji uzmanlarımızın kontrolünde ilaç infüzyonu ve ilaç tedavisi yapılıyor."

        Keşmer, ileri evre parkinson hastalarında kullanılan en iyi tekniklerden biri olan bu yöntemde özel bir pompa vasıtası ile takılan kataterden doğrudan ince bağırsağın jejunum kısmına sürekli infüzyon şeklinde ilaç uygulanabildiğini ifade etti.

        Kullanılan ilacın en iyi emilim yeri olan jejunuma doğrudan uygulanarak, hızla beyne ulaşmasına olanak sağlandığını vurgulayan Keşmer, "Endoskopi eşliğinde PEG-J (perkütan endoskopik gastrojejunostomi) adı verilen bir yöntem ile mideden ince bağırsağın jejunum parçasına bir tüp yerleştirilir. Karın duvarında kalan yaklaşık 10 santimetre uzunluğunda veya daha uzun olarak 0,5 santimetre çapında tüp bırakılır." diye konuştu.

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