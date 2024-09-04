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        Elazığ'da ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Elazığ'da ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 16:41 Güncelleme: 04.09.2024 - 16:41
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        Elazığ'da ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Elazığ'da ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Sarahatun Kavşağı'nda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 23 AAT 126 plakalı ambulans ile 23 BD 831 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, refüjdeki 2 trafik levhasını devirerek durdu.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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