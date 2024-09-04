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        AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Ağın'ı ziyaret etti

        AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Ağın ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 17:56 Güncelleme: 04.09.2024 - 18:14
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        AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Ağın'ı ziyaret etti
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        AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Ağın ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Milletvekili Açıkkapı, Ağın AK Parti İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

        Daha sonra Açıkkapı, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar'ı makamında ziyaret etti. ​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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