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        Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı

        Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 13:23 Güncelleme: 05.09.2024 - 13:23
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        Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı
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        Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        A.A'nın kullandığı 23 LT 909 plakalı otomobil, Rızaiye Mahallesi Pertek Caddesi’nde F.B. yönetimindeki 23 ADK 526 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücü A.A. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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