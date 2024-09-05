Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
A.A'nın kullandığı 23 LT 909 plakalı otomobil, Rızaiye Mahallesi Pertek Caddesi’nde F.B. yönetimindeki 23 ADK 526 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü A.A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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