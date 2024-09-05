Elazığ'da havaya ateş açan şüpheli yakalandı
Elazığ'da silahla havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da silahla havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, meskun mahal yakınında havaya ateş eden Y.A'yı tespit etti.
Gözaltına alınan şüphelinin adresinde yapılan aramada, tabanca, şarjör ve 16 fişek ele geçirildi.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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