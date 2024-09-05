Elazığ'da "şok" asayiş uygulaması gerçekleştirildi
Elazığ'da "şok" asayiş uygulaması yapıldı.
Elazığ'da "şok" asayiş uygulaması yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent genelinde, asayiş, terör ve narkotik olaylarının önlenmesi ve arananların yakalanmasına yönelik 51 ekip ve 237 personelin katılımıyla eş zamanlı şok asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Bu kapsamda 1520 kişi ve 671 araç sorgulandı, 1 araca 12 bin 977 lira ceza kesildi.
Uygulama sonucunda hırsızlık suçundan aranan şüpheli ile yoklama kaçağı 2 kişi yakalandı.
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