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        Elazığ'da "şok" asayiş uygulaması gerçekleştirildi

        Elazığ'da "şok" asayiş uygulaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 18:31 Güncelleme: 05.09.2024 - 18:55
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        Elazığ'da "şok" asayiş uygulaması gerçekleştirildi
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        Elazığ'da "şok" asayiş uygulaması yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent genelinde, asayiş, terör ve narkotik olaylarının önlenmesi ve arananların yakalanmasına yönelik 51 ekip ve 237 personelin katılımıyla eş zamanlı şok asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda 1520 kişi ve 671 araç sorgulandı, 1 araca 12 bin 977 lira ceza kesildi.

        Uygulama sonucunda hırsızlık suçundan aranan şüpheli ile yoklama kaçağı 2 kişi yakalandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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