Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alparslan, Elazığ'da konuştu:

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, 2019’da 37 milyar olan turizm gelirinin bu yıl 60 milyar dolara ulaşacağını söyledi.

Alparslan, bir otelde düzenlenen, TRB1 Bölgesi Turizm ve Sağlık Turizmi Buluşması Destinasyon Çalıştayı'nda, turizmin ülke için stratejik bir sektör olduğunu söyledi.

Turizmde ülkenin son yıllarda büyük gelişim sağladığını kaydeden Alparslan, 3 yıl içinde ülke turizminin tanıtımını en etkili yapan ülkelerin başında geldiklerini belirtti.

"O sayede salgın sürecinde dünyada turizmde en az daralan ülkelerden olduk, hatta başındaydık." ifadesini kullanan Alparslan, salgın sonrası en hızlı büyüyen ülkelerden olduklarını aktardı.

"2019'da 37 milyar olan turizm gelirimiz bu yıl inşallah 60 milyar dolara ulaşacak. Geçtiğimiz yıl 55 milyar doları geçmiştik. Bu Türkiye için olağanüstü muazzam bir rakam. 2002 yılında AK Parti iktidarı olduğunda 8 milyar dolar turizm gelirimiz vardı. Bugün artık 60 milyar dolara dayanmış durumda. Yine rahmetli Özal, bu vizyonu ortaya koyduğunda Türkiye'nin turizmi milyar dolar bile değildi. Bizim çok daha iddialı hedeflerimiz var. Türkiye'nin turizm potansiyeli olağanüstü yüksek."

Türkiye'nin dört mevsim yaşayan cennet bir ülke olduğunu aktaran Alparslan, bütün bu potansiyel ve zenginliklerle Türkiye'nin turizmde daha kat edeceği çok mesafe olduğunu anlattı.

Kısa vadede turizm gelirini 60 milyar dolarlardan 100 milyar dolarlara çıkarmak için çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Alparslan, sağlık turizminin de bu anlamda önemli olduğunu aktardı.

Programa, Elazığ Vali Yardımcısı Oltan Bayraktar, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, kurum müdürleri, turizmciler ve sağlık çalışanları katıldı.