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        Elazığ'da hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk öldü

        Elazığ'da hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 12:37 Güncelleme: 06.09.2024 - 12:37
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        Elazığ'da hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk öldü
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        Elazığ'da hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

        Zübeyde Hanım Caddesi'nde dün akşam, alkollü olduğu iddia edilen B.Ç'nin kullandığı 23 AAE 400 plakalı hafif ticari araç, bisikletli U.E'ye (10) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralı U.E, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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