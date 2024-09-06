Elazığ'da ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Elazığ'da düzenlenen operasyonda, 6 ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da düzenlenen operasyonda, 6 ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında ruhsatsız silah bulundurdukları tespit edilen M.A. ve Y.B'nin ikametlerine operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda ruhsatsız 4 tabanca, 2 av tüfeği, 22 tabanca fişeği, 76 av tüfeği fişeği ile 6 şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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