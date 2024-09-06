Keban Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne Ayhan Gültekin atandı
Keban ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğüne atanan Ayhan Gültekin, göreve başladı.
Keban ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğüne atanan Ayhan Gültekin, göreve başladı.
Erdal Havabulut'un tayini çıkması dolayısıyla boşalan Keban Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne Ayhan Gültekin atandı.
Göreve başlayan Gültekin, merkezi her alanda başarıya taşımak için hedeflerinin olduğunu belirtti.
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