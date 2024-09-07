Elazığ'da 3 gündür haber alınamayan öğretmen evinde ölü bulundu

Hankendi Ortaokulunda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yapan 28 yaşındaki Nurullah K'den 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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