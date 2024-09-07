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        Elazığ'da 3 gündür haber alınamayan öğretmen evinde ölü bulundu

        Elazığ'da 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 02:17 Güncelleme: 07.09.2024 - 02:17
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        Elazığ'da 3 gündür haber alınamayan öğretmen evinde ölü bulundu
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        Elazığ’da 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

        Hankendi Ortaokulunda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yapan 28 yaşındaki Nurullah K'den 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Nurullah K'nin yaşadığı eve polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, yerde hareketsiz duran Nurullah K'nin cansız bedenini buldu.

        Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Nurullah K'nin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

        Nurullah K'nin ölüm sebebi otopsi sonucunda belli olacak.

        Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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