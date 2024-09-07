Elazığ'da çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıda, 2 kişi yaralandı
Elazığ'da çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıda, iş yerindeki 2 kişi yaralandı.
Elazığ'da çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıda, iş yerindeki 2 kişi yaralandı.
Doğukent Mahallesi Murat Sokak'ta bulunan bir çay ocağında oturanlara, henüz bilinmeyen nedenle tabancayla ateş açıldı.
Saldırıda, çay ocağında oturan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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