Keban'da "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Toplantısı" yapıldı
Keban ilçesinde "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Toplantısı" düzenlendi.
Keban ilçesinde "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Toplantısı" düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hacı Fevzi efendi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" tanıtıldı.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Zülküf Çetinkaya başkanlığında yapılan toplantıya, okul yöneticileri katıldı.
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