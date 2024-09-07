Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
F.A.T'nin kullandığı 23 AT 708 plakalı otomobil, Elazığ-Sivrice kara yolunun Kuyulu köyü mevkiinde, yolun karşısına geçmeye çalışan S.G'ye (43) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekipleri, S.G'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
S.G'nin cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
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