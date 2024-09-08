Elazığ'da ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.
M.P'nin kullandığı 44 ADP 991 plakalı otomobil, Zübeyde Hanım Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada, araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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