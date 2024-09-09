Elazığ'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki bir kafenin önüne otomobille gelen bir grup, aralarında husumet bulunan kişilere ateş etti.

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

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