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        Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 17:31 Güncelleme: 09.09.2024 - 17:43
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        Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        M.A. idaresindeki 21 KE 477 plakalı minibüs, Gözeli Kavşağı'nda, Ş.A'nın kullandığı 23 BA 723 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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