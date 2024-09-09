Elazığ'da eve giren yılan itfaiye erleri tarafından çıkarıldı
Elazığ'da eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.
Elazığ'da eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.
Şahinkaya Mahallesi'nde bir eve yılan girdi.
Ev sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yakalanan yılan, doğaya bırakıldı.
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