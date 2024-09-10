Keban'da İlköğretim Haftası etkinliği düzenlendi

Keban'da İlköğretim Haftası dolayısıyla tören yapıldı.

15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakkı Gök ve okul müdürleri Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Atatürk İlkokulu bahçesinde devam eden tören de saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Keban Kaymakamı Furkan Atalık ve sınıf öğretmeni Merve Gençoğlu tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.