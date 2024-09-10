Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonu ile asayiş uygulamasında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonu ile asayiş uygulamasında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı ile çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda ve yapılan uygulamalarda 12 ruhsatsız tabanca ve 96 fişek ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.