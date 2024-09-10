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        Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonu ile asayiş uygulamasında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonu ile asayiş uygulamasında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 12:54 Güncelleme: 10.09.2024 - 12:54
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        Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonu ile asayiş uygulamasında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
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        Elazığ'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonu ile asayiş uygulamasında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı ile çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda ve yapılan uygulamalarda 12 ruhsatsız tabanca ve 96 fişek ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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