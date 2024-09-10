Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 13:04 Güncelleme: 10.09.2024 - 13:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2 kilogram esrar, bir miktar metamfetamin, sentetik uyarıcı hap ile 115 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe 6 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
        Kimyasal koku detayı! İstanbul'da Çinli iş insanı ölü bulundu
        Kimyasal koku detayı! İstanbul'da Çinli iş insanı ölü bulundu
        Restoranlara fiyat artırmama çağrısı
        Restoranlara fiyat artırmama çağrısı
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri öldürüldü!
        Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri öldürüldü!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        Özkan çiftinin 'Altın Eller'i, Altın Portakal'da
        Özkan çiftinin 'Altın Eller'i, Altın Portakal'da
        11 aydır süren savaşta Netanyahu'nun çıkmazı
        11 aydır süren savaşta Netanyahu'nun çıkmazı
        3 günde 600 bin lira
        3 günde 600 bin lira
        İşsizlik temmuzda yüzde 8,8 oldu
        İşsizlik temmuzda yüzde 8,8 oldu
        Hayata yüzmeyle tutundu!
        Hayata yüzmeyle tutundu!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        "Bizi affetmesinler"
        "Bizi affetmesinler"
        HT Spor bugün yayında!
        HT Spor bugün yayında!
        Trimester ne demek?
        Trimester ne demek?
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!

        Benzer Haberler

        Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonu ile asayiş uygulamasında yakalanan 6...
        Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonu ile asayiş uygulamasında yakalanan 6...
        Keban'da İlköğretim Haftası etkinliği düzenlendi
        Keban'da İlköğretim Haftası etkinliği düzenlendi
        Elazığ'da eve giren yılan itfaiye erleri tarafından çıkarıldı
        Elazığ'da eve giren yılan itfaiye erleri tarafından çıkarıldı
        Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Tunceli'de kazada şehit olan 4 asker, törenle memleketlerine uğurlandı
        Tunceli'de kazada şehit olan 4 asker, törenle memleketlerine uğurlandı
        Elazığ'da şehit askerler için tören düzenlendi
        Elazığ'da şehit askerler için tören düzenlendi