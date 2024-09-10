Keban'da "Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" toplantısı yapıldı

Toplantıya, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin, kurum personeli, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonunda çiftçilere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeli tarafından bitkisel üretimde yeni destekleme uygulamaları hakkında bilgiler verildi.

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