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        Keban'da "Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" toplantısı yapıldı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde "Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 17:06 Güncelleme: 10.09.2024 - 17:06
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        Keban'da "Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" toplantısı yapıldı
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde "Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" toplantısı yapıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonunda çiftçilere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeli tarafından bitkisel üretimde yeni destekleme uygulamaları hakkında bilgiler verildi.

        Toplantıya, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin, kurum personeli, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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