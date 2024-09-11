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        Elazığ'da 2 motosiklet kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Elazığ'da meydana gelen 2 motosiklet kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 00:16 Güncelleme: 11.09.2024 - 00:16
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        Elazığ'da 2 motosiklet kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Elazığ'da meydana gelen 2 motosiklet kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Zübeyde Hanım Caddesi'nde F.B. idaresindeki 27 AUJ 238 plakalı motosiklet refüje çarptı.

        Devrilen motosikletin sürücüsü ile beraberindeki Y.G. yola savruldu.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Öldükleri belirlenen F.B. ve Y.G'nin cesetleri, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

        Yahya Kemal Caddesi'nde de M.T'nin kullandığı 23 AEV 822 plakalı motosiklet yoldan geçen F.D'ye çarptı.

        Kazada sürücü ile F.D. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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