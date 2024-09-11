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        Elazığ'da polis okul önlerinde denetim yaptı

        Elazığ'da polis ekipleri okul önlerinde denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 12:05 Güncelleme: 11.09.2024 - 13:05
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        Elazığ'da polis okul önlerinde denetim yaptı
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        Elazığ'da polis ekipleri okul önlerinde denetim gerçekleştirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, öğrencilerin eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, 153 personelden oluşan 65 ekip, 223 okul önü ve çevresinde denetim yaptı.

        Denetimlerde, okul ile ilişkisi olmayan şüpheliler, sürücüler, servis araçları ve iş yerleri kontrol edildi.

        Okul çevrelerindeki denetimlerin devam edeceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

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