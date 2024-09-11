Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmaları sürdürüyor.
Ekipler bu kapsamda yürütülen istihbarı çalışmalar sonucu Y.T'nin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı.
Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekiplerce, 300 gram esrar, 1 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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