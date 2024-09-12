Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfından bu yıl evlenecek çiftlere eşya desteği

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük, "Huzura Adım Projesi" kapsamında bu yıl evlenmek isteyen gençlere, buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, oturma grubu ve yatak odası takımı temin edeceklerini, 100 çifte destek olmayı hedeflediklerini söyledi.

Elibüyük, kentte bir restoranda düzenlenen basın toplantısında, 30 ülkede faaliyet gösteren Vakfın dünyanın dört bir yanında mazlum ve mağdurlara destek sağladığını ifade etti.

İsrail'in saldırılarına devam ettiği Filistinlilere yönelik yardımları da sürdürdüklerini belirten Elibüyük, şöyle konuştu:

"Toplumun her kesimi Gazze ile ilgili çok duyarlı ve yardım çalışmalarımıza büyük katkı sunuyor. Eylül ayı bitmeden yine Ürdün üzerinden yardım tırlarımızı organize etmek üzere Vakfımızın temsilcileri Ürdün'e gidecek. Şu anda Gazze'ye günlük girmesi gereken tırlar maalesef engellendiği için ancak zor ve çok kısıtlı imkanlarla girişler sağlanıyor." Yurt içinde de ihtiyaç duyan ailelere yönelik yardım faaliyetlerine aralıksız devam ettiklerini dile getiren Elibüyük, proje odaklı çalışmalara yöneldiklerini, yakın zamanda hayata geçirdikleri "Huzura Adım Projesi"ne Gazze'de yaşanan katliam nedeniyle bir süre ara vermek durumunda kaldıklarını belirtti.

Elibüyük, şunları söyledi: "Huzura Adım Projesi ile ülke genelinde 100 ihtiyaç sahibi çiftimizin evliliğine destek vermek suretiyle onların sırtlarındaki yükün biraz hafiflemesini sağlıyoruz. Umut ederiz ki önümüzdeki senelerde bu yükün tamamını almak suretiyle gençlerimizin evliliğine destek olma noktasında çalışmalarımızı genişleteceğiz. Kardeşlerimize 5 parçadan oluşan hediye paketi sağlıyoruz. Beyaz eşyasından (buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın), oturma grubu ve yatak odasına varana kadar destek sağlıyoruz. 2024 bitmeden bu projemizin hedeflediğimiz sayıya ulaşacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki senelerde de bu projemize hem sayısal anlamda hem de çeşitlilik anlamında artırarak devam edeceğimizi de burada ifade edeyim."