Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfından bu yıl evlenecek çiftlere eşya desteği

        Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük, "Huzura Adım Projesi" kapsamında bu yıl evlenmek isteyen gençlere, buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, oturma grubu ve yatak odası takımı temin edeceklerini, 100 çifte destek olmayı hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 18:18 Güncelleme: 12.09.2024 - 18:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfından bu yıl evlenecek çiftlere eşya desteği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük, "Huzura Adım Projesi" kapsamında bu yıl evlenmek isteyen gençlere, buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, oturma grubu ve yatak odası takımı temin edeceklerini, 100 çifte destek olmayı hedeflediklerini söyledi.

        Elibüyük, kentte bir restoranda düzenlenen basın toplantısında, 30 ülkede faaliyet gösteren Vakfın dünyanın dört bir yanında mazlum ve mağdurlara destek sağladığını ifade etti.

        İsrail'in saldırılarına devam ettiği Filistinlilere yönelik yardımları da sürdürdüklerini belirten Elibüyük, şöyle konuştu:

        "Toplumun her kesimi Gazze ile ilgili çok duyarlı ve yardım çalışmalarımıza büyük katkı sunuyor. Eylül ayı bitmeden yine Ürdün üzerinden yardım tırlarımızı organize etmek üzere Vakfımızın temsilcileri Ürdün'e gidecek. Şu anda Gazze'ye günlük girmesi gereken tırlar maalesef engellendiği için ancak zor ve çok kısıtlı imkanlarla girişler sağlanıyor."

        Yurt içinde de ihtiyaç duyan ailelere yönelik yardım faaliyetlerine aralıksız devam ettiklerini dile getiren Elibüyük, proje odaklı çalışmalara yöneldiklerini, yakın zamanda hayata geçirdikleri "Huzura Adım Projesi"ne Gazze'de yaşanan katliam nedeniyle bir süre ara vermek durumunda kaldıklarını belirtti.

        Elibüyük, şunları söyledi:

        "Huzura Adım Projesi ile ülke genelinde 100 ihtiyaç sahibi çiftimizin evliliğine destek vermek suretiyle onların sırtlarındaki yükün biraz hafiflemesini sağlıyoruz. Umut ederiz ki önümüzdeki senelerde bu yükün tamamını almak suretiyle gençlerimizin evliliğine destek olma noktasında çalışmalarımızı genişleteceğiz. Kardeşlerimize 5 parçadan oluşan hediye paketi sağlıyoruz. Beyaz eşyasından (buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın), oturma grubu ve yatak odasına varana kadar destek sağlıyoruz. 2024 bitmeden bu projemizin hedeflediğimiz sayıya ulaşacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki senelerde de bu projemize hem sayısal anlamda hem de çeşitlilik anlamında artırarak devam edeceğimizi de burada ifade edeyim."

        Elibüyük, bugüne kadar 26 aileye ev eşyası desteğinde bulunduklarını, yıl sonuna kadar bu sayıyı 100'e çıkarmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fiş almayanlar dikkat! 5 bin TL ceza geliyor
        Fiş almayanlar dikkat! 5 bin TL ceza geliyor
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        12 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        12 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Çiğdem Eskidemirci cinayetinde Afgan zanlıdan itiraf!
        Çiğdem Eskidemirci cinayetinde Afgan zanlıdan itiraf!
        Babasının ölümüne sebep olan suçlunun cezası yükseltildi
        Babasının ölümüne sebep olan suçlunun cezası yükseltildi
        Okan Buruk'tan forvet kararı!
        Okan Buruk'tan forvet kararı!
        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Beyin sağlığı için koruma kalkanı gibi liste!
        Beyin sağlığı için koruma kalkanı gibi liste!
        Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü başladı
        Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü başladı
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Mikroplastikler inme ve kalp krizi riskini artırıyor
        Mikroplastikler inme ve kalp krizi riskini artırıyor
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        Semih oynamazsa iki ihtimal

        Benzer Haberler

        Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu: 23 Elazığ FK - 12 Bingölspor: 2-0
        Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu: 23 Elazığ FK - 12 Bingölspor: 2-0
        Motosiklet kazasında ölen Yağız, son yolculuğuna uğurlandı
        Motosiklet kazasında ölen Yağız, son yolculuğuna uğurlandı
        Keban Barajı 50 yıldır su ürünlerinin yetiştirilmesine ve tarımsal sulamaya...
        Keban Barajı 50 yıldır su ürünlerinin yetiştirilmesine ve tarımsal sulamaya...
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Kazada ölen motosikletli Furkan, son yolculuğuna uğurlandı
        Kazada ölen motosikletli Furkan, son yolculuğuna uğurlandı
        Elazığ'da polis okul önlerinde denetim yaptı
        Elazığ'da polis okul önlerinde denetim yaptı