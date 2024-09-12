Elazığ'da silahla havaya ateş açan şüpheli yakalandı
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meskun mahal yakınında silahla havaya ateş açarken çekilen videolarını sosyal medyada paylaşan şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meskun mahal yakınında silahla havaya ateş açarken çekilen videolarını sosyal medyada paylaşan şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya platformlarında icra edilen araştırma faaliyetleri sonucu, S.Ç'nin yerleşim yerlerine yakın alanda farklı silahlarla havaya ateş ederken çekilen videolarını sosyal medyada paylaştığını tespit etti.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, adresini belirledikleri S.Ç'yi yakaladı.
Şüphelinin ikametinde dedektör köpeği desteğiyle yapılan aramada, kurusıkı tabanca, 4 şarjör, 11 tabanca fişeği, 3 av tüfeği, dipçik, 30 fişek ve av tüfeği namlusu ele geçirildi.
S.Ç. hakkında meskun mahal yakınında silahla havaya ateş ederek toplumun genel güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.