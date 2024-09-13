Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Kaymakam Atalık, Şalt-2 Trafo Merkezinde incelemede bulundu

        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Şalt-2 Trafo Merkezi'ni gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 16:30 Güncelleme: 13.09.2024 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaymakam Atalık, Şalt-2 Trafo Merkezinde incelemede bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Şalt-2 Trafo Merkezi'ni gezdi.

        Kaymakam Atalık, Bayındır köyü sınırları içerisinde yapımı tamamlanan ve açılmaya hazır bulunan "TEİAŞ Keban Şalt 2 Trafo Merkezi" sahasını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

        Kaymakam Atalık, tesisin teknik detayları ve işleyişi hakkında TEİAŞ Keban Şalt 2 Trafo Merkezi Tesis Müdürü Hüseyin Civelek'ten bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Salim Güran yeniden adliyede! Savcıya ifade verecek
        Salim Güran yeniden adliyede! Savcıya ifade verecek
        Amca Salim, işçisini arayıp "Ramazan kız öldü mü" dedi mi?
        Amca Salim, işçisini arayıp "Ramazan kız öldü mü" dedi mi?
        Galatasaray'da transfer gelişmesi
        Galatasaray'da transfer gelişmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bir ülke daha İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olacak
        Bir ülke daha İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olacak
        Tekirdağ'da Sıla bebek dehşeti! 2 şüpheliden istismar itirafı!
        Tekirdağ'da Sıla bebek dehşeti! 2 şüpheliden istismar itirafı!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Petro'dan Musk: "Nazi yanlısı"
        Petro'dan Musk: "Nazi yanlısı"
        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
        Galatasaray'da istifa şoku!
        Galatasaray'da istifa şoku!
        Tartışma konusu olmuştu... Gelinlik yerine önlük!
        Tartışma konusu olmuştu... Gelinlik yerine önlük!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        'Beni neden seçmediniz?' göndermesi
        'Beni neden seçmediniz?' göndermesi
        Sabahların yeni favorisi olmaya aday: Matcha
        Sabahların yeni favorisi olmaya aday: Matcha
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Borsayı yedi bitirdiler
        Borsayı yedi bitirdiler
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?

        Benzer Haberler

        Ağın'da kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında bilgilendirme yapıldı
        Ağın'da kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında bilgilendirme yapıldı
        Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 99 hükümlü yakalandı
        Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 99 hükümlü yakalandı
        Elazığ'da silahla havaya ateş açan şüpheli yakalandı
        Elazığ'da silahla havaya ateş açan şüpheli yakalandı
        Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfından bu yıl evlenecek çiftlere eşya desteği
        Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfından bu yıl evlenecek çiftlere eşya desteği
        Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu: 23 Elazığ FK - 12 Bingölspor: 2-0
        Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu: 23 Elazığ FK - 12 Bingölspor: 2-0
        Motosiklet kazasında ölen Yağız, son yolculuğuna uğurlandı
        Motosiklet kazasında ölen Yağız, son yolculuğuna uğurlandı