Ağın'da kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında bilgilendirme yapıldı

Kooperatif Başkanı Samiye Genç, etkinlik için jandarma ekiplerine teşekkür etti.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele yöntemleri ve KADES (Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Destek Uygulaması) hakkında ilçede Ağın Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifine üye kadınlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

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