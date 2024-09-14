Keban Kaymakamı Atalık, Denizli ve Dürümlü köylerini ziyaret etti

Kaymakam Atalık'a, Kaymakamlık Yazı işleri Müdürü Aliye Aylin Kökçin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Muzaffer Polat, İl Meclis Üyeleri Nadir Can ve Aygün Doğan da eşlik etti.

Kaymakam Atalık, ziyaretlerde köy muhtarları ile görüştü, vatandaşlarla bir araya geldi.

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Denizli ve Dürümlü köylerini ziyaret etti.

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