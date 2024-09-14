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        Keban Kaymakamı Atalık, Denizli ve Dürümlü köylerini ziyaret etti

        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Denizli ve Dürümlü köylerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 14:38 Güncelleme: 14.09.2024 - 14:38
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        Keban Kaymakamı Atalık, Denizli ve Dürümlü köylerini ziyaret etti
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        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Denizli ve Dürümlü köylerini ziyaret etti.

        Kaymakam Atalık, ziyaretlerde köy muhtarları ile görüştü, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaymakam Atalık'a, Kaymakamlık Yazı işleri Müdürü Aliye Aylin Kökçin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Muzaffer Polat, İl Meclis Üyeleri Nadir Can ve Aygün Doğan da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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