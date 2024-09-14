Baskil'de İlköğretim Haftası kutlandı

Program sonunda öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Türker, öğretmenlere 2024-2025 eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, programda görev alan öğrencileri tebrik etti ve tüm öğrencilere başarılar diledi.

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