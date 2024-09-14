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        Baskil Kaymakamı Türker'den, Mevlit Kandili mesajı

        Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 15:10 Güncelleme: 14.09.2024 - 15:10
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        Baskil Kaymakamı Türker'den, Mevlit Kandili mesajı
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        Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaymakam Türker, mesajında, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrif edişinin yıl dönümü olan Mevlit Kandili'ni idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Toplumsal huzurun, barışın, birlik ve beraberliğin tesisini sağlayan böyle eşsiz fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiğini aktaran Türker, şunları kaydetti:

        "Bu duygu ve düşüncelerle rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gecede, insanımızın içinde var olan yardımlaşma ve dayanışma duygularının en güzel şekilde yaşanması dileğiyle vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Mevlit Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek günün birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

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