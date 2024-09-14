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        Keban MYO'yu kazanan 240 öğrenciye tebrik mesajı

        Elazığ'da Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. Haşim Pıhtılı, Keban Meslek Yüksekokulu programlarını kazanan öğrencilere tebrik mesajı ile kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 20:07 Güncelleme: 14.09.2024 - 20:57
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        Keban MYO'yu kazanan 240 öğrenciye tebrik mesajı
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        Elazığ'da Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. Haşim Pıhtılı, Keban Meslek Yüksekokulu programlarını kazanan öğrencilere tebrik mesajı ile kutladı.

        Doç. Dr. Pıhtılı, MYO'nun 8 programına kayıt yapan 240 öğrenciye mesaj gönderdi.

        Pıhtılı, mesajında şunları kaydetti:

        "Kıymetli öğrencilerim, bir sınav döneminin ardından, Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu kontenjanlarına yerleşmeye hak kazandığınızdan dolayı sizi ve kıymetli ailenizi kutlarım. Ailemizin bir üyesi olarak sizleri aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Başta Rektörümüz Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ve üniversite yönetimimiz olmak üzere tüm okul kadromuz olarak, daha iyi bir eğitim almanız ve hayata daha iyi hazırlanmanız için hazırız. Üniversitemizde geçireceğiniz yılların sağlık, mutluluk ve başarı ile dolu olmasını diliyorum."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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