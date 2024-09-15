Çimentaş Elazığspor-Nazillispor maçında "Narin" için pankart açıldı
TFF 2. Lig'de mücadele eden Çimentaş Elazığspor-Nazillispor maçında taraftar grubu, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine tepki gösterdi.
TFF 2. Lig'de mücadele eden Çimentaş Elazığspor-Nazillispor maçında taraftar grubu, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine tepki gösterdi.
Abluka Grubu, Elazığ Stadyumu'ndaki karşılaşmada Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın fotoğrafının yer aldığı pankart açtı.
Taraftar grubunun maç önce düzenlenen seremonide maraton tribünden açtığı pankartta "Madem kıyacaktınız neden adını Narin koydunuz?" ifadeleri yer aldı.
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