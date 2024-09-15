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        Çimentaş Elazığspor-Nazillispor maçında "Narin" için pankart açıldı

        TFF 2. Lig'de mücadele eden Çimentaş Elazığspor-Nazillispor maçında taraftar grubu, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 00:06 Güncelleme: 15.09.2024 - 00:14
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        Çimentaş Elazığspor-Nazillispor maçında "Narin" için pankart açıldı
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        TFF 2. Lig'de mücadele eden Çimentaş Elazığspor-Nazillispor maçında taraftar grubu, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine tepki gösterdi.

        Abluka Grubu, Elazığ Stadyumu'ndaki karşılaşmada Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın fotoğrafının yer aldığı pankart açtı.

        Taraftar grubunun maç önce düzenlenen seremonide maraton tribünden açtığı pankartta "Madem kıyacaktınız neden adını Narin koydunuz?" ifadeleri yer aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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