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        KORE GAZİLERİ YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Elazığlı gazi Bozo Kemerli, Kore yolculuğunu dün gibi hatırlıyor

        İSMAİL ŞEN - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yaşayan 94 yaşındaki Bozo Kemerli, Kore gazisi olmanın gururunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 11:03 Güncelleme: 15.09.2024 - 11:03
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        KORE GAZİLERİ YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Elazığlı gazi Bozo Kemerli, Kore yolculuğunu dün gibi hatırlıyor
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        İSMAİL ŞEN - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yaşayan 94 yaşındaki Bozo Kemerli, Kore gazisi olmanın gururunu yaşıyor.

        AA'nın, Güney Kore'ye destek için 17 Eylül 1950'de Türkiye'den ilk tugayın yola çıkmasının 74. yılı kapsamında hazırladığı haber dosyasının 13'üncü bölümünde, Elazığlı gazi Bozo Kemerli'nin anılarına yer verildi.

        Kovancılar ilçesine bağlı Yarımca köyünde küçük bahçe işleriyle uğraşarak hayatını sürdüren, 8 çocuk ve 25 torun sahibi Kemerli, 1950 yılında vatani görevini yapmak üzere İstanbul Alemdağ Jandarma Tabur Komutanlığı'ndaki birliğine, oradan da İzmir Seferihisar'daki jandarma birliğine katıldı.

        Birleşmiş Milletlerin çağrısıyla 25 Temmuz 1950'de Bakanlar Kurulu'nun Güney Kore'ye kuvvet gönderme kararı doğrultusunda Genelkurmay Başkanlığınca görevlendirilen birliğin içerisinde yer alan Kemerli, 1951 yılının ilk aylarında Kore'ye gönderildi.

        - "25 gece deniz yolculuğunun ardından Kore'ye vardık"

        Kore yolculuğunu dün gibi hatırlayan Kemerli, AA muhabirine, İzmir’in Seferihisar ilçesinde askerlik görevini er olarak yaptığı sırada Kore Savaşı için görevlendirildiğini, memleketinde geçirdiği 20 günlük iznin ardından Güney Kore'ye sevk edildiklerini belirtti.

        Ailesinin Kore Savaşı'na gideceğini öğrendiğinde büyük üzüntü yaşadığını, kendisini dualarla uğurladıklarını ifade eden Kemerli, "Bizi gemiye bindirdiler, 25 gece deniz yolculuğunun ardından Kore'ye vardık. Gemiden indikten sonra 1 gece de trenle yol gittik. Trenden indikten sonra 2 saat arabayla yol katettik. Orada belirli bir bölge vardı, oraya vardık. Gittiğimiz bölgede Kore askerleri de vardı, onları da gördük." dedi.

        Kemerli, uzun ve yorucu geçen bir yolculuğun ardından ulaştıkları cephenin dağlık ve ormanlık bir alan olduğunu, zorlu şartlarda görev yaptıklarını dile getirdi.

        - "6 ay cephede kaldık"

        Kore Savaşı'nın ikinci yılında cepheye katıldıklarını belirten Kemerli, şöyle konuştu:

        "Bulunduğumuz cephede bizden önce gelen Türk askerleri de vardı. Bizden önce gelen birinci ve ikinci kafile harbe girdi, çok asker öldü. Cephede 1 ay durduk, bizden önce gelenler 1 ay sonra Türkiye'ye geri gönderildiler, onların yerini biz aldık. Cephede bekleyip nöbet tutuyorduk, 6 ay çadırda yattık. Cephede kaldığımız sürede bize emir gelmediği için direkt savaşa girmedik, 6 ay cephede kaldık, 6 ay da geri hizmette bulunduk. Nasip olmadı, savaşa girmedik, geri döndük."

        Kemerli, sağ salim yurda döndükleri için mutlu olduklarını ancak savaşta şehit olan Türk askerleri olduğunu, bunun acısını hissettiklerini söyledi.

        Türkiye'ye vardıklarında limanda halkın kendilerini sevgiyle karşıladığını, ülkesinin verdiği görevi yerine getirmenin gururunu yaşadığını anlatan Kemerli, "Vatan için her daim canımızı vermeye hazırız, gönderseler yine gideriz, başka yolu yoktur." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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