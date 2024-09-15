KORE GAZİLERİ YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Elazığlı gazi Bozo Kemerli, Kore yolculuğunu dün gibi hatırlıyor

İSMAİL ŞEN - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yaşayan 94 yaşındaki Bozo Kemerli, Kore gazisi olmanın gururunu yaşıyor.

AA'nın, Güney Kore'ye destek için 17 Eylül 1950'de Türkiye'den ilk tugayın yola çıkmasının 74. yılı kapsamında hazırladığı haber dosyasının 13'üncü bölümünde, Elazığlı gazi Bozo Kemerli'nin anılarına yer verildi.

Kovancılar ilçesine bağlı Yarımca köyünde küçük bahçe işleriyle uğraşarak hayatını sürdüren, 8 çocuk ve 25 torun sahibi Kemerli, 1950 yılında vatani görevini yapmak üzere İstanbul Alemdağ Jandarma Tabur Komutanlığı'ndaki birliğine, oradan da İzmir Seferihisar'daki jandarma birliğine katıldı.

Kore yolculuğunu dün gibi hatırlayan Kemerli, AA muhabirine, İzmir’in Seferihisar ilçesinde askerlik görevini er olarak yaptığı sırada Kore Savaşı için görevlendirildiğini, memleketinde geçirdiği 20 günlük iznin ardından Güney Kore'ye sevk edildiklerini belirtti.

Ailesinin Kore Savaşı'na gideceğini öğrendiğinde büyük üzüntü yaşadığını, kendisini dualarla uğurladıklarını ifade eden Kemerli, "Bizi gemiye bindirdiler, 25 gece deniz yolculuğunun ardından Kore'ye vardık. Gemiden indikten sonra 1 gece de trenle yol gittik. Trenden indikten sonra 2 saat arabayla yol katettik. Orada belirli bir bölge vardı, oraya vardık. Gittiğimiz bölgede Kore askerleri de vardı, onları da gördük." dedi.

Kemerli, uzun ve yorucu geçen bir yolculuğun ardından ulaştıkları cephenin dağlık ve ormanlık bir alan olduğunu, zorlu şartlarda görev yaptıklarını dile getirdi.