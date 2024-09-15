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        Şehit öğretmen Rüstem Şen Ağın'da anıldı

        Tunceli'de 30 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen öğretmen Rüstem Şen Elazığ'ın Ağın ilçesinde anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 15:36 Güncelleme: 15.09.2024 - 15:40
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        Şehit öğretmen Rüstem Şen Ağın'da anıldı
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        Tunceli'de 30 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen öğretmen Rüstem Şen Elazığ'ın Ağın ilçesinde anıldı.

        Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Darıkent beldesinde 1994 yılında şehit edilen öğretmen Şen'in, Ağın'daki kabrinde düzenlenen programa Kaymakam Furkan Taha Türkmenoğlu, Belediye Başkanı Şeref Çakar, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.

        İlçe Müftüsü Murat Karakaya şehidin kabrinde dua etti.

        Şehit için Ağın Merkez Kebir Camisi'nde de mevlit okutuldu.

        İlçe protokolü daha sonra şehit öğretmenin ailesini evlerinde ziyaret etti.

        Galeri
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