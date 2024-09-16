Elazığ'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti

Gazi Caddesi'nde önceki gün yolun karşısına geçmeye çalışırken sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Pınar Ş. (50) kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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