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        Elazığ'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti

        Elazığ'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 13:20 Güncelleme: 16.09.2024 - 13:20
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        Elazığ'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti
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        Elazığ'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Gazi Caddesi'nde önceki gün yolun karşısına geçmeye çalışırken sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Pınar Ş. (50) kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Kadının cenazesinin işlemlerin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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