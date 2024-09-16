Keban'da İlçe Müftülüğünce konferans düzenlendi

Programda, Çevrekaya Camisi imamı Zeynel Demirbağ da Mehmet Akif Ersoy'un "Bir Gece" adlı şiirini okudu.

Elazığ'ın Keban ilçesinde "Mevlid-i Nebi Haftası" ile "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında konferans düzenlendi.

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