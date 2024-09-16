Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yapılan aramada, 29,86 gram metamfetamin, 1,48 gram esrar, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.