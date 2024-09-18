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        Ağın Emniyet Amiri Ardıç görevine başladı

        Elazığ'ın Ağın ilçesine Emniyet Amiri olarak atanan komiser Sevil Ardıç görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 14:56 Güncelleme: 18.09.2024 - 14:56
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        Ağın Emniyet Amiri Ardıç görevine başladı
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        Elazığ'ın Ağın ilçesine Emniyet Amiri olarak atanan komiser Sevil Ardıç görevine başladı.

        Ağın İlçe Emniyet Amiri olarak atanan Ardıç, görevine başladı.

        Ardıç, Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu'nu makamında ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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