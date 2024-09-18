Ağın Emniyet Amiri Ardıç görevine başladı
Elazığ'ın Ağın ilçesine Emniyet Amiri olarak atanan komiser Sevil Ardıç görevine başladı.
Elazığ'ın Ağın ilçesine Emniyet Amiri olarak atanan komiser Sevil Ardıç görevine başladı.
Ağın İlçe Emniyet Amiri olarak atanan Ardıç, görevine başladı.
Ardıç, Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu'nu makamında ziyaret etti.
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