Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Keban'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 11:57 Güncelleme: 19.09.2024 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keban'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'ın Keban ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        15 Temmuz Şehitler Meydanında düzenlenen programda Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Belediye Başkan Vekili Mustafa Celayir ve gaziler tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Polis memuru Çetin Polat'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Kaymakam Atalık, makamında kurum müdürleri ve gazileri kabul etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Hastanedeki patlamaya hemşire mi neden oldu?
        Hastanedeki patlamaya hemşire mi neden oldu?
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Nurcan'ı 11 kurşunla öldüren katile 'iyi hal' indirimi!
        Nurcan'ı 11 kurşunla öldüren katile 'iyi hal' indirimi!
        Komşu evini taradı, 1 yıldır serbest!
        Komşu evini taradı, 1 yıldır serbest!
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme
        Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de ayrıldı
        Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de ayrıldı
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        “Kimsenin kimseden korkusu olmasın!”
        “Kimsenin kimseden korkusu olmasın!”
        ABD'de son seçim anketi kimi işaret ediyor?
        ABD'de son seçim anketi kimi işaret ediyor?
        170 parçası İstanbul'da
        170 parçası İstanbul'da
        Fed sonrası gözler TCMB'de
        Fed sonrası gözler TCMB'de
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        Nikâh sonrası Roma Turu
        Nikâh sonrası Roma Turu
        Önce çağrı cihazları, sonra telsizler! Lübnan'da iki günde yaşananlar
        Önce çağrı cihazları, sonra telsizler! Lübnan'da iki günde yaşananlar
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        Bu 20 bilgiyi daha önce hiç duymadınız!
        Bu 20 bilgiyi daha önce hiç duymadınız!
        Nelsson'da mutlu son!
        Nelsson'da mutlu son!

        Benzer Haberler

        Anadolu Su Ürünleri Mühendisleri Derneği üyelerinden Keban'da toplantı
        Anadolu Su Ürünleri Mühendisleri Derneği üyelerinden Keban'da toplantı
        Ağın Emniyet Amiri Ardıç görevine başladı
        Ağın Emniyet Amiri Ardıç görevine başladı
        Keban'da Keban Lisesi mezunları bir araya geldi
        Keban'da Keban Lisesi mezunları bir araya geldi
        Harput Kalesi'ndeki 1000 yıllık "sanayi sitesi"nde bulunan objeler sergilen...
        Harput Kalesi'ndeki 1000 yıllık "sanayi sitesi"nde bulunan objeler sergilen...
        Elazığ'da park halindeki araçtan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tut...
        Elazığ'da park halindeki araçtan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tut...
        Elazığ'da nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevra...
        Elazığ'da nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevra...