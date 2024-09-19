Keban'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Polis memuru Çetin Polat'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Kaymakam Atalık, makamında kurum müdürleri ve gazileri kabul etti.

15 Temmuz Şehitler Meydanında düzenlenen programda Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Belediye Başkan Vekili Mustafa Celayir ve gaziler tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

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