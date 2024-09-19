Ağın'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
Elazığ'ın Ağın ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Elazığ'ın Ağın ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende Kaymakam Furkan Taha Türkmenoğlu, Belediye Başkanı Şeref Çakar Atatürk büstüne çelenk sundu.
Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kaymakam Türkmenoğlu daha sonra makamında kurum müdürleri ve gazileri kabul etti.
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