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        Ağın'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 14:17 Güncelleme: 19.09.2024 - 14:47
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        Ağın'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
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        Elazığ'ın Ağın ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende Kaymakam Furkan Taha Türkmenoğlu, Belediye Başkanı Şeref Çakar Atatürk büstüne çelenk sundu.

        Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kaymakam Türkmenoğlu daha sonra makamında kurum müdürleri ve gazileri kabul etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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