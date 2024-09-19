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        Elazığ'da asansör boşluğuna düşen kişi ağır yaralandı

        Elazığ'da asansör boşluğuna düşen kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 22:21 Güncelleme: 19.09.2024 - 22:28
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        Elazığ'da asansör boşluğuna düşen kişi ağır yaralandı
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        Elazığ'da asansör boşluğuna düşen kişi ağır yaralandı.

        Hilalkent Mahallesi 405. Sokak'ta M.K. (69), oturduğu binanın asansör boşluğuna düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan M.K, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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