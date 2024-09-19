Elazığ'da asansör boşluğuna düşen kişi ağır yaralandı
Elazığ'da asansör boşluğuna düşen kişi ağır yaralandı.
Elazığ'da asansör boşluğuna düşen kişi ağır yaralandı.
Hilalkent Mahallesi 405. Sokak'ta M.K. (69), oturduğu binanın asansör boşluğuna düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan M.K, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
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