AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Elazığ'da konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "AK Parti kendisiyle yarışıyor. Kendi icraatlarıyla yarışıyor. Muhalefet partileri de hep laf üretiyor. Yani kimisi iş yapar kimisi laf üretir. Dolayısıyla laf üretmekle siyaset olmaz." dedi.

Yazıcı, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, partisinin organize ettiği şehir buluşmaları programı kapsamında kentte bulunduğunu söyledi.

Eylül ayında bütün illerde şehir buluşmaları programlarının tamamlanacağını aktaran Yazıcı, daha sonra kongrelerin planlandığı şekilde yapılacağını belirtti.

"Türkiye siyasi hayatında gerçekleştirdiğimiz birçok uygulama ve ülkemize kazandırdığımız birçok kazanım gerçekten siyasi tarihimizde takdirle anılacak. Kıymeti belki de gelecek zamanlarda daha iyi anlaşılacaktır. Milletin bağrından çıkmış liderimiz, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, milletin hukukunu korumak, insanımızın hayat standardını yükseltmek, önündeki sosyo ekonomik engelleri ortadan kaldırmak için bir araya gelmiş siyasi kadroyuz."

Milletten aldıkları yetkiyle Türkiye'nin her alanını ele alan, hiçbir şeyi kapının arkasına ötelemeyen, halının altında bırakmayan bir siyaset tarzları olduğunu belirten Yazıcı, teşkilatlar olarak gece gündüz demeden canla başla kardeşlik hukuku içerisinde bir aile anlayışıyla çalıştıklarını dile getirdi.

Dünya ile olan ilişkilerde de insan odaklı hareket ettiklerini aktaran Yazıcı, "Bize göre yaşama hakkı Londra'da ne ise Bağdat'ta da New York'ta ne ise Şam'da da odur. Özneye, zamana, mekana göre bu kavramlara atfettiğimiz önem asla başkalaşmaz ama kimileri görüyorsunuz. Bunları değiştiriyor." ifadelerini kullandı.