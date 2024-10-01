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        Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi Başkanı Özcan'ın cenazesi defnedildi

        Diyarbakır'da evinde ölü bulunan Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi Başkanı Murat Özcan'ın cenazesi memleketi Elazığ'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 17:06 Güncelleme: 01.10.2024 - 17:11
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        Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi Başkanı Özcan'ın cenazesi defnedildi
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        Diyarbakır'da evinde ölü bulunan Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi Başkanı Murat Özcan'ın cenazesi memleketi Elazığ'da toprağa verildi.

        Vefat eden Özcan (42) için Palu ilçesi Merkez Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

        Namazın ardından Özcan'ın cenazesi Andılar Köyü Mezarlığı'nda defnedildi.

        Cenaze törenine, Özcan'ın yakınları ile Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Kenan Şenlik, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, Elazığ Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Yener, Palu Kaymakamı Hulusi Teke, hakim ve savcılar katıldı.

        Diyarbakır'da yalnız yaşadığı öğrenilen Özcan, dün sabah mesaiye gitmeyince çalışma arkadaşları telefonla kendisine ulaşmaya çalışmış, meslektaşları telefonla da ulaşamayınca evine gittiklerinde Özcan'ı yerde hareketsiz halde bulmuştu.

        İhbar üzerine söz konusu adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, sağlık ekipleri Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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