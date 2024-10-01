Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi Başkanı Özcan'ın cenazesi defnedildi

Diyarbakır'da yalnız yaşadığı öğrenilen Özcan, dün sabah mesaiye gitmeyince çalışma arkadaşları telefonla kendisine ulaşmaya çalışmış, meslektaşları telefonla da ulaşamayınca evine gittiklerinde Özcan'ı yerde hareketsiz halde bulmuştu.

Cenaze törenine, Özcan'ın yakınları ile Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Kenan Şenlik, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, Elazığ Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Yener, Palu Kaymakamı Hulusi Teke, hakim ve savcılar katıldı.

Vefat eden Özcan (42) için Palu ilçesi Merkez Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

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