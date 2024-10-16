Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulunda tanışma toplantısı
Fırat Üniversitesi (FÜ) Keban Meslek Yüksekokulu'nda tanışma toplantısı düzenlendi.
Fırat Üniversitesi (FÜ) Keban Meslek Yüksekokulu'nda tanışma toplantısı düzenlendi.
Keban Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda düzenlenen 2024-2025 eğitim-öğretim yılı tanışma toplantısına, FÜ Keban Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Haşim Pıhtılı, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan ve öğrenciler katıldı.
Toplantıda, bu yıl Keban Meslek Yüksekokulunda 6 programa yeni kayıt yaptıran 225 öğrenciye bilgiler verildi.
Belediye Başkanı Doğan da öğrencilerle görüştü, talepleri dinledi.
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