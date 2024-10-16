Elazığ'da bir apartman, Malatya'daki depremde kısmen hasar gördü
Elazığ'da bir apartman, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde kısmen hasar gördü.
Elazığ'da bir apartman, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde kısmen hasar gördü.
Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Elazığ'da Rüstempaşa Mahallesi Dağıstan Sokak'taki 8 ailenin yaşadığı 4 katlı Dağıstan Apartmanı'nda kısmen hasar oluştu.
Apartmanda oturan 50 yaşındaki Şerife Çelikel, AA muhabirine, apartmanın 3'üncü katında yaşadığını söyledi.
Deprem sırasında komşusunun evinde olduğunu anlatan Çelikel, şunları kaydetti:
"Deprem sırasında komşum bayıldı, ona müdahale ettim. Bina üstümüze gelecek gibi oldu, bayağı bir sıkıntı oldu. Apartmandakilerin hepsi merdivenden indi. Anlatılacak gibi değil. Bu bina dördüncü depremi gördü. Yine olursa binadan kimse sağ çıkamaz. AFAD, polis aracı ve ambulans geldi. Apartmanımızda güvenlik önlemi alındı. Deprem anının şokunu atmış değilim. Duvarlar yıkıldı, küçük kiler niyetine kullandığım oda vardı, onun tavanı gitti. Yeni temizlik yapmıştık, badana tamirat yaptırmıştık, yine aynı şekil oldu."
Seher Çelikel de deprem anında kahvaltı hazırladığını belirterek, daha önce de depremi yaşadığı için binadan hemen çıktığını anlattı.
"Apartmanda yine aynı şekilde sıkıntı oldu, dışarıda yine komşular. Tekrar binaya girmek istemiyorum." diyen Çelikel, sarsıntıyı şiddetli şekilde hissettiğini dile getirdi.
Her deprem sonrası binanın kolonlarının sağlam olduğunun belirtildiğini ve gerekli tadilatlardan sonra binada kalmaya devam ettiklerine değinen Çelikel, "Biz gerekli tadilatı yapıyoruz, bir sonraki depremde aynı şekilde, aynı korku, aynı stresi ve aynı hasarı alıp tekrar oturmaya devam ediyoruz. En azından orta hasar veya yüksek hasar verilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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