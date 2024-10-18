Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Keban'da "19 Ekim Muhtarlar Günü" kutlandı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 12:35 Güncelleme: 18.10.2024 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keban'da "19 Ekim Muhtarlar Günü" kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'ın Keban ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören yapıldı.

        15 Temmuz Şehitler Meydanında düzenlenen törende Atatürk büstüne muhtarları temsilen Bahçeli Köyü muhtarı Sabri Temür tarafından çelenk sunuldu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından muhtarlar adına konuşan Dürümlü köyü muhtarı Yılmaz Taşer muhtarların halkın talep ve sorunlarını bir üst makama ileterek önemli bir görev yürüttüğünü belirterek, tüm muhtarların bu anlamlı gününü kutladığını söyledi.

        Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakkı Gök, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Aliye Aylin Kökçin, Keban Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Ümit Gedik de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sude Naz'ı sokak ortasında öldüresiye döven suç makinesine tahliye
        Sude Naz'ı sokak ortasında öldüresiye döven suç makinesine tahliye
        İşte 2025 yılı vergileri
        İşte 2025 yılı vergileri
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        "Kantinler denetleniyor"
        "Kantinler denetleniyor"
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        Sinvar'ın ölümünün yankıları
        Sinvar'ın ölümünün yankıları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Takipçi sayısını katladı
        Takipçi sayısını katladı
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        7 bin TL üzeri ödemelere banka şartı Resmi Gazete'de
        7 bin TL üzeri ödemelere banka şartı Resmi Gazete'de
        30 yıl sonra gelen taciz açıklaması
        30 yıl sonra gelen taciz açıklaması
        Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı!
        Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı!
        Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması
        Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
        Nereden çıktı bu Dubai çikolatası?
        Nereden çıktı bu Dubai çikolatası?

        Benzer Haberler

        AFAD Başkanı Memiş, kentsel dönüşümün ve sağlam yapıların önemine ilişkin k...
        AFAD Başkanı Memiş, kentsel dönüşümün ve sağlam yapıların önemine ilişkin k...
        AFAD Başkanı Memiş: Can kaybının yaşanmaması, kentsel dönüşümün ne kadar ön...
        AFAD Başkanı Memiş: Can kaybının yaşanmaması, kentsel dönüşümün ne kadar ön...
        Elazığ Valisi Hatipoğlu, depremde yaralananları ziyaret etti:
        Elazığ Valisi Hatipoğlu, depremde yaralananları ziyaret etti:
        Elazığ'da deprem sırasında kuaför dükkanındaki panik kamerada (2)
        Elazığ'da deprem sırasında kuaför dükkanındaki panik kamerada (2)
        Malatya'daki depremde kırsaldaki evleri hasar gören Elazığlılar canlarını k...
        Malatya'daki depremde kırsaldaki evleri hasar gören Elazığlılar canlarını k...
        Malatya'daki depremden etkilenen Elazığ'da evleri ağır hasar alanlar yaşadı...
        Malatya'daki depremden etkilenen Elazığ'da evleri ağır hasar alanlar yaşadı...