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        Ağın'da Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü törenle kutlandı

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 15:06 Güncelleme: 29.10.2024 - 15:10
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        Ağın'da Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü törenle kutlandı
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        Elazığ'ın Ağın ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

        Ağın'da kutlamalar Kaymakam Furkan Taha Türkmenoğlu'nun tebrikleri kabulü ile başladı.

        Kutlamalar Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törenle devam etti.

        Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kaymakam Türkmenoğlu ve Belediye Başkanı Şeref Çakar, vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutladı.

        Türkmenoğlu'nun yaptığı konuşmanın ardından, öğrenciler şiirler okudu, gösteriler sundu.

        Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Program resmi geçit töreni ile sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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